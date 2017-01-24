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24.01.17 / 13:03 Новости / Россия и мир

СМИ: Россия, Турция и Иран достигли договоренности о мониторинге перемирия в Сирии

«Стороны продолжают обсуждать коммюнике»

Россия, Иран и Турция достигли договоренности о механизмах мониторинга перемирия в Сирии. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на источник в иранской делегации.

«Иран, Россия и Турция договорились о механизме мониторинга перемирия в Сирии. Стороны продолжают обсуждать коммюнике», — сообщил он.

Напомним, в Асатане накануне стартовали переговоры по урегулированию сирийского кризиса. В них принимают участие представители правительства Сирии и оппозиции. Россия, Иран и Турция участвуют в переговорах как гаранты соглашения о перемирии.

По материалам: tass.ru
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