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24.01.17 / 14:35 Новости / Общество / Россия и мир

«Левада-центр»: В соцсетях не общаются 40% россиян

Год назад было 44%

соцсетиНе общаются в социальных сетях 40% россиян. Таковы данные опроса, опубликованные во вторник «Левада-центром».

Год к году количество избегающих интернета россиян сократилось на 4%. Самой популярной сетью остается «Вконтакте» (ее используют 40% респондентов, давших положительных ответ на вопрос). На втором месте по популярности – соцсеть «Одноклассники» (36%). Отметим, год назад число пользователей «Вконтакте» и «Одноклассников» было равным – по 36%.

Социальной сетью Facebook пользуются только 9% россиян. В Twittere зарегистрированы 5%.

Отметим, при этом чаще всего в соцсетях не общаются те, кто вообще не используют интернет. Среди интернет-пользователей общения в соцсетях избегают 21% опрошенных.

Опрос проводили в начале декабря 2016 года. Опрошенные живут в 48 регионах России. У респондентов брали личные интервью на дому. Напомним, «Левада-центр» в 2016 году внесли в список «иностранных агентов».

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