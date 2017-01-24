В Париже начали испытывать беспилотные минибусы EZ10

В Париже начали тестировать электрические минибусы компании Easymile. Об этом в компании рассказали накануне.

Два электробуса будут курсировать по городу между двумя вокзалами до апреля. Протяженность их маршрута составит всего 130 м.

Проезд в инновационных мини-автобусах будет бесплатным. Каждый автобус оснащен шестью сидячими местами.

Предполагается, что подобный эксперимент может помочь в борьбе с загрязнением. Кроме того, администрация города надеется, что жители спокойно отнесутся к автобусам без водителя и без руля. Известно, что в обоих автобусах будет присутствовать полицейский. Подобный проект будет вскоре запущен на еще одном маршруте города.