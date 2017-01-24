Viking Line перевез 6,5 млн человек в 2016 году Наиболее популярными направлениями стали круизы в Эстонию

Viking Line перевез свыше 6,5 млн человек в минувшем году. Об этом в компании сообщили во вторник.

Финская паромная компания перевезла 682, 1 тыс. автомобилей и более 131,9 единиц грузов. Наиболее популярными стали круизы в Эстонию и маршрут Хельсинки-Таллин, который выбрали более 2 млн человек.

Добавим, в Viking Line отметили, что российский туристический рынок в 2016 г. стабилизировался. Однако он еще не достиг уровня 2014 года. В компании ожидают, что поток российских туристов

полностью восстановится, при сохранении текущих трендов.

Напомним, Viking Line — финский судоходный концерн, выполняющий пассажирские и грузовые перевозки по Балтике. Компания работает с 1959 года.