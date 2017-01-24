Генпрокуратура намерена изменить законодательство о митингах Мнения экспертов совпали с аргументами заключенного

Генпрокуратура намерена внести поправки в закон о митингах. Об этом сообщает во вторник «Коммерсантъ».

Причина обсуждения – запрос отзыва Конституционного суда в Генпрокуратуру и Дальневосточный университет (ДВФУ) на жалобу осужденного Ильдара Дадина. После этого вопрос об изменении закона о митингах признали решить. Отзыв написали замгенпрокурора Владимир Малиновский, завкафедрой уголовного права ДВФУ Александр Коробеев, а также доценты Александр Мальцев и Алексей Ширшов. Издание указывает, что мнение экспертов «во многом» сходится с позицией Дадина, которую он привел в жалобе.

Так, в ДВФУ считают, что криминализация многократного несоблюдения правил массовых мероприятий без каких-либо последствий, о котором сообщается в уголовном деле, служит «необоснованной». Как отмечается в документе, «отсутствуют два важнейших критерия криминализации – необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям». В университете отметили, что за одно и тоже нарушение не может применяться как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, замгенпрокурора Малиновский добавил, что «нельзя также признать вполне корректным текст примечания [к статье 212.1 УК РФ] в части, устанавливающей количество случаев привлечения к административной ответственности («более двух раз»), как условия наступления уголовной».

Эксперты ДВФУ выступили против правки к статье 212.1 УК РФ. Оно разрешает «произвольное и необоснованное применение права, бесконечно расширяя усмотрение правопринимателя». Известно, что эту позицию не разделили в Минюсте и МВД. Так, замминистр юстиции Сергей Герасимов заявил, что если гражданин постоянно совершает административное нарушение, то это есть результат неэффективности административной ответственности и важности применения уголовной ответственности. В МВД считают, что из-за несоблюдения правил проведения митинга можно закрыть доступ к общественному транспорту и местам проведения досуга.

Напомним, Ильдар Дадин, находящийся в колонии ИК-7 в Карелии, в конце прошлого года сообщил о жалобе на пытки. Переводится в другую колонию отказывался. Известно, что осужденного позже этапировали в Сенеже. Долгое время о его местонахождении было не известно. Но в январе сообщалось, что новым местом заключения активиста стала ИК-5 в алтайском крае. При этом Дадин попросил вернуть его обратно, так как он считает, что его пребывание в карельской колонии поможет другим заключенным, подвергающимся пыткам.