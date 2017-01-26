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26.01.17 / 13:34 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

На капремонт в Петербурге в 2017 году выделят более 10 млрд рублей

Большая часть средств - из бюджета города

капремонт в петербурге

Коллаж АБН

На капитальный ремонт зданий в Петербурге в 2017 году выделят более 10 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя жилищного комитета года Алексей Бородуля, передает корреспондент АБН.

По его словам, большую часть средств городские власти выделят из бюджета Петербурга. Около 4,2 млрд рублей соберут с собственников недвижимости, а из городского бюджета — более 6 млрд рублей.

Добавим, в этом году региональный оператор будет осуществлять функции заказчика работ на проведение ремонта в 1437 многоквартирных домах. Стоимость работ оценивается 9,99 млрд рублей. В Петербурге заменят более 579 лифтов в 224 домах и починят крыши в 333 зданиях. Фундамент отремонтируют всех в 13 многоквартирных домах.

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