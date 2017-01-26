В Татарстане создали ассоциацию автомобильных дилеров В нее вошли семь дилеров

В Татарстане создали ассоциацию автомобильных дилеров. Об этом сообщил владелец автосалонов под брендом «Апельсин» Руслан Адулнасыров, который стал инициатором создания ассоциации и ее президентом.

В ассоциацию автодилеров вошли «Автосеть.РФ», «Акос», «КАН Авто», «Барс Авто», «Авто-1», «Альтернатива» и «Интер». По словам Адулнасырова, члены ассоциации будет объединять закупки для получения скидок у поставщиков. Кроме того, ассоциация намерена проводить централизованное обучение персонала и создание общей базы недобросовестных сотрудников.

Напомним, по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Татарстана сократился на 22,5%. Он составил $3,5 млрд. По словам главы Татарстанской таможни Альберта Мавликова, падение, в частности, связано с колебанием курса доллара.