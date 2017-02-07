Путин, Brazzers и «Турецкий поток». Итоги вторника

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку главы Бурятии, подписал закон о декриминализации побоев в семье и законопроект о ратификации соглашения по «Турецкому потоку». Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, предложил России запретить поставки всего белорусского мяса. Кроме того, ФАС России решила создать Тарифный кодекс, Роскомнадзор заблокировал сайт Brazzers.

Федеральная антимонопольная служба решила создать Тарифный кодекс. Он будет представлять собой документ, который определит порядок тарифообразования в регулируемых сферах деятельности. Документ станет дополнением к закону «О защите конкуренции».

Роскомнадзор заблокировал порносайт Brazzers. Соответствующее решение принял Большеглушицкий районный суд Самарской области.

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Бурятии Вячеслава Наговицына. Исполняющим обязанности главы региона стал Алексей Цыденов. Прежде он занимал пост замминистра транспорта Бурятии.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил России запретить поставки всего белорусского мяса. «Если вы в Минской области увидите хоть один грамм плохого мяса, закрывайте полностью стран», — сказал президент. При этом Лукашенко отметил, что потерять российский рынок было бы сложно, но «мир глобализирован».

Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Он переводит побои в разряд административных правонарушений.

Кроме того, Путин подписал законопроект о ратификации соглашения по «Турецкому потоку». Строительство объекта запланировано на вторую половину этого года.