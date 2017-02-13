Black Earth Farming продаст бизнес в России За $184 млн

Шведская компания Black Earth Farming объявила о продаже бизнеса в России за $184 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на официальном сайте в понедельник.

Покупателем компания называет российскую «Волго-ДонСельхозИнвест». Компания выплатит всю сумму наличными.

Black Earth Farming планировала продать российский бизнес с 2016 года. В России шведская компания работала через «дочку» «Агро-Инвест». Компания владеет активами в Воронежской, Тамбовской, Липецкой и Курской областях. Black Earth Farming занимается производством пшеницы, ячменя, подсолнечника, а также кукурузы, сои и рапса.