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15.02.17 / 17:47 Новости / Россия и мир

Никиту Белыха перевели в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина»

Белых жаловался на ухудшение здоровья 18 января

Фото с сайта tass.ru

Фото с сайта tass.ru

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белыха перевели в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщил в среду адвокат бывшего губернатора Адрей Грохотов.

«Сегодня в администрации СИЗО «Матросская Тишина» нам подтвердили, что Никита Белых находится в больнице этого изолятора. Надеемся, что ему будет оказано более адекватное лечение — поставят более точный диагноз, уточнят план лечения, окажут более квалифицированную медицинскую помощь», — рассказал он.

Напомним, ранее Белых содержался в СИЗО «Лефортово». В Общественной наблюдательной комиссии сообщили о том, что Белых жалуется на ухудшение здоровья 18 января. В частности экс-губернатор жаловался на боль в ноге.

Никиту Белыха задержали в июне 2016 года. Его задержали при получении взятки в одном из ресторанов Москвы. По данным следствия, Белых в общей сложности получил 400 тыс. евро.

По материалам: tass.ru
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