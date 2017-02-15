Глава «Газпрома» встретился с первым вице-премьером Китая Чжан Гаоли призвал теснее сотрудничать в области нефтедобычи

Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с первым вице-премьером Китая Чжаном Гаоли. Об этом сообщили в Госсовете КНР в среду.

Чжан Гаоли отметил, что Россия и Китай в последние годы усиленно развивают энергетическое сотрудничество. При этом он отметил, что Москве и Пекину следует теснее взаимодействовать в сфере нефтедобычи.

Напомним, китайская CNPC и «Газпром» в 2014 году подписали договор купли-продажи российского газа по газопроводу «Сила Сибири». Документ предполагает поставку в Китай 38 млрд кубометров газа в год. Срок действия контракта — 30 лет.