Все новости

15.02.17 / 16:46 Россия и мир

Глава «Газпрома» встретился с первым вице-премьером Китая

Чжан Гаоли призвал теснее сотрудничать в области нефтедобычи

молдавия газпромГлава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с первым вице-премьером Китая Чжаном Гаоли. Об этом сообщили в Госсовете КНР в среду.

Чжан Гаоли отметил, что Россия и Китай в последние годы усиленно развивают энергетическое сотрудничество. При этом он отметил, что Москве и Пекину следует теснее взаимодействовать в сфере нефтедобычи.

Напомним, китайская CNPC и «Газпром» в 2014 году подписали договор купли-продажи российского газа по газопроводу «Сила Сибири». Документ предполагает поставку в Китай 38 млрд кубометров газа в год. Срок действия контракта — 30 лет.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017