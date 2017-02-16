ВТБ продал Велозаводский рынок за 712 млн руб Сделку осуществили "с прибылью"

Банк ВТБ продал 100% акций ОАО «Велозаводский рынок» за 712 млн руб. Об этом группа ВТБ сообщила в Facebook в четверг.

«Осуществили данную сделку с прибылью для себя, поскольку цена продажи превысила в совокупности балансовую стоимость 100% акций предприятия», — говорится в сообщении. Сделку провели путем открытой продажи. Неизвестно, кто стал новым владельцем актива.

Добавим, московский Велозаводский рынок находится в Юго-Восточном административном округе столицы. На нем продаются в основном продукты, промтовары и товары для садоводства. Банк получил рынок в 2014 г. от правительства Москвы в обмен на принадлежавшую тогда банку компанию «Энергокомплекс».