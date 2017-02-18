Признание документов ДНР и ЛНР не означает изменения позиции РФ – Лавров «Нормандская четверка» этот вопрос не обсуждала

Признание документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не означает, что Россия изменила отношение к ситуации, сложившейся на юго-востоке Украины. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИДа, «нормандская четверка» не обсуждала вопрос о признании документов ДНР и ЛНР. Лавров подчеркнул, что Россия будет признавать документы жителей отдельных регионов Донбасса до тех пор, пока договоренности «Минск-2» не будут окончательно выполнены.

Напомним, в субботу Кремль опубликовал указ президента Владимира Путина о признании документов граждан Украины и лиц без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эти лица смогут пересекать российско-украинскую граничу без оформления виз. Указ действует временно.