Все новости

18.02.17 / 20:19 Новости / Россия и мир

Признание документов ДНР и ЛНР не означает изменения позиции РФ – Лавров

«Нормандская четверка» этот вопрос не обсуждала

ЛавровПризнание документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не означает, что Россия изменила отношение к ситуации, сложившейся на юго-востоке Украины. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы МИДа, «нормандская четверка» не обсуждала вопрос о признании документов ДНР и ЛНР. Лавров подчеркнул, что Россия будет признавать документы жителей отдельных регионов Донбасса до тех пор, пока договоренности «Минск-2» не будут окончательно выполнены.

Напомним, в субботу Кремль опубликовал указ президента Владимира Путина о признании документов граждан Украины и лиц без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эти лица смогут пересекать российско-украинскую граничу без оформления виз. Указ действует временно.

По материалам: tass.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017