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18.02.17 / 03:38 Новости / Россия и мир

Bloomberg: сумма сделки по продаже Opel может составить $2 млрд

Предположительно, переговоры завершатся на следующей неделе

OpelСумма сделки группы Peugeot-Citroen (PSA) и корпорации General Motors Co. (GM) по покупке компании Opel может составить порядка  $2 млрд. Об этом накануне передает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к ходу переговоров.

По информации агентства, переговоры, возможно, завершатся уже на следующей неделе, 23 февраля. Тогда группа PSA должна опубликовать годовой отчет.

Переговоры носят закрытый характер. Собеседники агентства отметили, что французская компания может заплатить половину наличными, а вторую половину готова взять на себя в виде долговых обязательств Opel. Ранее Bloomberg сообщил, что PSA собирается приобрести бизнес GM в Европе.

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