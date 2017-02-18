Путин признал паспорта ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому документы граждан Украины и лиц без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, признаются официальными. Кремль сообщил об этом в субботу.

Теперь Россия признает действительными документы, выданные гражданам Украины, проживающих на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Такие лица смогут пересекать российско-украинскую границу без оформления виз.

Указ действует временно, отмечается в документе. Он продлится на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании минских соглашений. Указ вступает в силу в 18 февраля – со дня опубликования.

Отметим, в начале февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия официально не признает документы ДНР и ЛНР. Некоторые компании РФ, а также местные и муниципальные органы власти признают эти документы «исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса», рассказывал Песков.

Напомним, в ноябре прошлого года паспорт ДНР получил актер Иван Охлобыстин. Из-за этого Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело.

Американский боец Джефф Монсон в сентябре 2016 года получил паспорт ЛНР. Годом ранее он получил российское гражданство.