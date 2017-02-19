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19.02.17 / 16:33 Новости / Политика / Россия и мир

Посольство США в Киеве обеспокоено признанием паспортов ЛНР и ДНР в РФ

Считают, что это противоречит Минским соглашениям

США паспорта

Фото: gazeta.ru

Посольство США в Киеве сообщило о своей обеспокоенности признанием Россией паспортов Луганской и Донецкой народных республик. Об этом в посольстве заявили в воскресенье.

То, что Россия признала документы «сепаратистских республик», противоречит условиям Минских соглашений, уверены в посольстве. Ранее о том же заявили в МИД Украины.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин постановил, что в России временно признаны паспорта и другие документы ДНР и ЛНР. Временное признание этих документов рассчитано на «период до политического урегулирования ситуации». Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал по этому поводу, что Россией руководили «гуманитарные соображения». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что этот указ – это «нарушение международного права».

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