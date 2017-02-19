Россия причастна на высоком уровне к прошлогоднему перевороту в Черногории – СМИ Доказательства собраны спецслужбами Британии и США

Россия на высоком уровне причастна к прошлогоднему перевороту в Черногории. Об этом в воскресенье пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

Как пишет издание, прошлогодний заговор с целью убийства премьер-министра Мило Джукановича и свержения правительства получал прямую поддержку из Москвы. Целью было саботировать вступление Черногории в НАТО. По словам источника, российские разведчики завербовали и снабдили всем необходимым сербских националистов, чтобы те атаковали премьер-министра под видом местной полиции.

Также источник утверждает, что это невозможно был бы осуществить без поддержки высших правительственных кругов. Об этом, по заявлению источника, свидетельствует фото Лаврова рядом с членом ультраправой пророссийской группы.

Напомним, прокуратура Черногории 16 октября 2016 года сообщила о предотвращении попытки переворота. По словам силовиков, в ходе путча премьер-министра хотели убить, чтобы власть перешла к оппозиции. Министр обороны Черногории Предраг Бошкович обвинял в причастности российскую разведку. При этом прокуратура заявляла об отсутствии доказательств причастности России. В Кремле неоднократно опровергали заявления о причастности Москвы к перевороту.