В Петербурге трамвай разорвало пополам На перекрестке проспектов Культуры и Просвещения

На севере Петербурга сломался трамвай. Его разорвало пополам, сообщают очевидцы в воскресенье.

ДТП случилось на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения. Из-за аварии на перекрестке образовалась пробка: по проспекту Просвещения от улицы Руднева до проспекта Культуры и по проспекту Культуры от Придорожной аллеи до перекрестка с Просвещения.

Напомним, в пятницу в центре Петербурга у одного из трамваев оборвался трос контактного провода. Трос снес кузов проезжавшей мимо «Газели». Авария произошла у съезда с моста Александра Невского. Из-за аварии автомобили на этом участке встали в пробке.