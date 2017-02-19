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19.02.17 / 15:29 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге трамвай разорвало пополам

На перекрестке проспектов Культуры и Просвещения

Трамвай

Фото vk.com

На севере Петербурга сломался трамвай. Его разорвало пополам, сообщают очевидцы в воскресенье.

ДТП случилось на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения. Из-за аварии на перекрестке образовалась пробка: по проспекту Просвещения от улицы Руднева до проспекта Культуры и по проспекту Культуры от Придорожной аллеи до перекрестка с Просвещения.

Напомним, в пятницу в центре Петербурга у одного из трамваев оборвался трос контактного провода. Трос снес кузов проезжавшей мимо «Газели». Авария произошла у съезда с моста Александра Невского. Из-за аварии автомобили на этом участке встали в пробке.

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