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20.02.17 / 17:35 Новости / Политика / Россия и мир

Беларусь не будет пропускать через границу обладателей паспортов ДНР и ЛНР

Даже через ее российско-белорусский участок

БеларусьБеларусь не планирует пропускать через границу обладателей паспортов Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР), которые с 18 февраля признаны российскими властями. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

«Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы республики Беларусь. Въехать в настоящий момент граждане по этим документам в республику Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут», — пояснил Бычковский. По его словам, это касается также российско-белорусского участка границы.

Напомним, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому документы граждан Украины и лиц без гражданства, проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, признаются в России. Обладателям таких документов можно пересекать российско-украинскую границу без виз. В Кремле такой шаг объяснили «гуманитарными соображениями».

 

По материалам: interfax.ru
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