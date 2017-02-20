Ford Sollers выводит на рынок фургон-рефрижератор на базе Ford Transit Для представителей ресторанного бизнеса, магазинов, фармацевтических компаний

Ford Sollers выводит на российский рынок новый фургон-рефрижератор на базе Ford Transit. Об этом в компании заявили в понедельник.

Спецверсии доступны для заказа в сети специализированных Transit-центров. Фургоны доступны в версиях со всеми модификациями изотермических фургонов Ford Transit с короткой, средней и длинной колесной базой.

В компании уверяют, что новая модель станет отличным выбором для представителей ресторанного бизнеса, магазинов, фармацевтических компаний. Автомобиль создан для перевозки скоропортящихся продуктов и товаров: свежих фруктов и овощей, замороженных и охлаждённых мясных, рыбных, молочных и растительных продуктов, а также медикаментов и цветов.

Автомобили оснащают холодильными агрегатами производства HThermo (Корея), Thermo King (США), Zanotti (Италия). В настоящий момент ассортимент специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 25 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. Фургоны разработаны при поддержке R&D центра Ford Sollers.