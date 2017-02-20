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20.02.17 / 18:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд аннулировал лицензию ГУП «Полигон «Красный Бор»»

После отказа в удовлетворении иска Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти

красный бор

Коллаж АБН

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд принял решение об аннулировании лицензии ГУП «Полигон «Красный Бор»». Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга в понедельник.

Суд принял соответствующее постановление по иску Департамента Росприроднадзора по СФЗО. Последний обратился в суд после отказа в удовлетворении иска Арбитражным судом Петербурга и Ленобласти 28 сентября прошлого. Предприятие, лишенное лицензии, не имеет законных прав на деятельность, связанную с хранением в картах накопленного объема отходов, на меры по их обезвреживанию, в том числе понижение уровня pH в картах-котлованах по требованию Департамента Росприроднадзора по СЗФО, продолжение очистки дренажных вод.

Напомним, «Красный Бор» находится в 30 км от Петербурга. Это крупный полигон, предназначенный для утилизации токсичных отходов медицинских, химических и промышленных предприятий. В настоящее время он не принимает отходы. Он занимает около 73 га земли. Экологи отмечают, что он почти полностью исчерпал свою площадь и может представлять угрозу для региона.

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