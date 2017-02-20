Все новости

20.02.17 / 13:20 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Губернатор Петербурга ушел в отпуск

«Плановый»

полтавченко отпуск

Фото АБН

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отпуск. Об этом в понедельник сообщил его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

По его словам, это «ежегодный плановый отпуск». Отдыхать петербургский градоначальник будет до 6 марта.

Отметим, предыдущий отпуск Полтавченко брал в октябре. Из-за этого он даже пропустил утверждение проекта бюджета в Законодательном Собрании.

Отдыхать губернатор уходит на фоне скандала с передачей Исаакиевского собора РПЦ и «ротации» губернаторского корпуса. На минувшей неделе кремлевский источник заявил журналистам, что вопрос с Исаакием Смольный с президентом не согласовывал.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017