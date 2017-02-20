Губернатор Петербурга ушел в отпуск «Плановый»

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отпуск. Об этом в понедельник сообщил его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

По его словам, это «ежегодный плановый отпуск». Отдыхать петербургский градоначальник будет до 6 марта.

Отметим, предыдущий отпуск Полтавченко брал в октябре. Из-за этого он даже пропустил утверждение проекта бюджета в Законодательном Собрании.

Отдыхать губернатор уходит на фоне скандала с передачей Исаакиевского собора РПЦ и «ротации» губернаторского корпуса. На минувшей неделе кремлевский источник заявил журналистам, что вопрос с Исаакием Смольный с президентом не согласовывал.