Жители Светлановского проспекта готовят судебный иск об отмене строительства компании Л1 Также будут пикеты и митинг

Жители Светлановского проспекта готовят иск в суд, чтобы отменить разрешение на строительство компании Л1 на месте бывшего детсада «Светлана», который находится в защитной зоне. Об этом АБН в понедельник рассказала координатор движения «Живой город» Антонина Елисеева.

По словам Елисеевой, в настоящий момент идет подготовка искового заявления. Также активисты планируют провести ряд акций против строительства многоэтажного дома на месте детского сада. Так, они готовят митинг и серию пикетов у Смольного.

«Это противостояние длится минимум с 2009 года. Ранее Валентина Матвиенко уже отменяла разрешение на строительство в этом районе, у местных жителей есть соответствующие документы. Но нынешняя власть опять все разрешила», — отметила Антонина Елисеева.

Отметим, в здании бывшего детсада «Светлана» в настоящий момент располагается школа. Среди ее учеников есть дети-инвалиды. Разрешение на строительство 25-этажного здания компания Л1 получила в декабре. Активисты отмечают, что, по правилам землепользования и застройки, здесь можно возводить дома не выше девяти этажей. Кроме того, спорный участок находится в защитной зоне объекта культурного наследия «Больница Ольгинского приюта».