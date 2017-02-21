ФАС может принять решение по ходатайству Halliburton о покупке «Новомета» в ближайшие два месяца В ведомстве говорят, что степень готовности "высокая"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может принять решение по ходатайству американской Halliburton о покупке всех акций пермской нефтесервисной и машиностроительной группы «Новомет» в течение двух месяцев. Об этом во вторник сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов.

Цыганов отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, будет ли решение вынесено раньше, чем через два месяца. «Там уже достаточно высокая степень готовности», — сказал он.

Напомним, о намерении купить долю в «Роснано» Halliburton объявляла в декабре прошлого года. В ходе переговоров с акционерами компания обсуждала вариант приобретения 100% российского холдинга. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс 18 февраля сообщал, что компания предложила «хорошие финансовые условия».

Доля «Роснано» в «Новомете» в размере 30,76% была выставлена на продажу в июле 2016 года. Минимальная цена пакета акций составляет 10 млрд руб.