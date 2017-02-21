Россия закупит вооружение и военную технику на 1,4 трлн рублей в 2017 году В прошлом году гособоронзаказ был выполнен на 97%.

Россия в 2017 году потратит более 1,4 трлн рублей на закупку вооружений и военной техники. Об этом заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов рассказал «Российской газете» в интервью, которое было опубликовано во вторник.

«С учетом финансово-экономических возможностей страны на реализацию заданий оборонзаказа в части закупок вооружений, военной и специальной техники предусмотрено более 1,4 трлн рублей», — сказал Борисов. Он уточнил, что более 65% средств направят на серийные закупки современных видов вооружений и техники.

«По состоянию на 1 января 2017 года, уровень современности вооружения и техники в частях постоянной боевой готовности составил более 58%», — пояснил замминистра. Он спрогнозировал, что в текущем году гособоронзаказ будет выполнен на 100% в части стратегических вооружений.

Напомним, в начале февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что по итогам прошлого года гособоронзаказ был выполнен на рекордном уровне. «Гособоронзаказ выполнен на рекордном уровне — практически на 99%. Такого еще никогда не было», — говорил политик.