Все новости

21.02.17 / 19:50 Новости / Россия и мир / Экономика

Россия закупит вооружение и военную технику на 1,4 трлн рублей в 2017 году

В прошлом году гособоронзаказ был выполнен на 97%.

Ливан хочет купить вооружениеРоссия в 2017 году потратит более 1,4 трлн рублей на закупку вооружений и военной техники. Об этом заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов рассказал «Российской газете» в интервью, которое было опубликовано во вторник.

«С учетом финансово-экономических возможностей страны на реализацию заданий оборонзаказа в части закупок вооружений, военной и специальной техники предусмотрено более 1,4 трлн рублей», — сказал Борисов. Он уточнил, что  более 65% средств направят на серийные закупки современных видов вооружений и техники.

«По состоянию на 1 января 2017 года, уровень современности вооружения и техники в частях постоянной боевой готовности составил более 58%», — пояснил замминистра. Он спрогнозировал, что в текущем году гособоронзаказ будет выполнен на 100% в части стратегических вооружений.

Напомним, в начале февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что по итогам прошлого года гособоронзаказ был выполнен на рекордном уровне. «Гособоронзаказ выполнен на рекордном уровне — практически на 99%. Такого еще никогда не было», — говорил политик.

По материалам: rg.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2017