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21.02.17 / 17:15 Новости / Петербург и Ленобласть

Сбербанк потратит 94,14 млн рублей на подсобные услуги в Петербурге и Ленобласти

На 697 объектах

СбербанкНа подсобные услуги в объектах Сбербанка в Петербурге и Ленобласти потратят 94,14 млн рублей. Информация об этом была во вторник опубликована на портале госзакупок.

Договор с исполнителем будет заключен до 31 августа текущего года. Подсобные услуги включают в себя, в частности, генеральную уборку помещений, мелкий ремонт, наклейку стеклообоев, утепление окон и дверей, а также подготовку конференц-залов и иных помещений для проведения мероприятий.

Услуги должны быть оказаны на 697 объектах Сбербанка в Петербурге и Ленобласти, при этом возможно добавление новых адресов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 марта. Днем позднее планируется подвести итоги торгов.

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