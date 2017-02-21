Сбербанк потратит 94,14 млн рублей на подсобные услуги в Петербурге и Ленобласти На 697 объектах

На подсобные услуги в объектах Сбербанка в Петербурге и Ленобласти потратят 94,14 млн рублей. Информация об этом была во вторник опубликована на портале госзакупок.

Договор с исполнителем будет заключен до 31 августа текущего года. Подсобные услуги включают в себя, в частности, генеральную уборку помещений, мелкий ремонт, наклейку стеклообоев, утепление окон и дверей, а также подготовку конференц-залов и иных помещений для проведения мероприятий.

Услуги должны быть оказаны на 697 объектах Сбербанка в Петербурге и Ленобласти, при этом возможно добавление новых адресов. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 марта. Днем позднее планируется подвести итоги торгов.