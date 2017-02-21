В Петербурге откроют торговый центр из контейнеров У метро «Кировский завод»

В Петербурге появится торговый центр из грузовых контейнеров и модульных конструкций. О проекте «Бокспарк ДК» во вторник рассказали в BS Art Development Group.

«Бокспарк ДК» появится рядом с пространством «Дом культуры» на базе Дворца культуры и техники имени Газа. «Бокспарк» займет более 2,5 тыс. кв. м. На территории обещают обустроить открытые кинозалы, выставочные площадки, магазины, кофейни и бары.

Отметим, Дворец культуры имени Газа находится на проспекте Стачек. Его переоборудуют в общественное пространство площадью более 25 тыс. кв. м. В цоколе устроят мастерские и воркплейсы. На первом этаже появится ресторанная зона. На втором – магазины одежды, а также салоны красоты и барбершопы. На третьем этаже разместят образовательные проекты. Стоимость 1 кв. м начинается от 500 рублей.