ЗСД в Петербурге с 1 марта прекращает прием БСК Можно обменять на транспондер

«Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Петербурге с 1 марта прекращает прием бесконтактных смарт-карт (БСК) к оплате за проезд. Об этом в «Магистралях Северной столицы» (МСС) сообщили во вторник.

БСК можно бесплатно обменять на транспондер. Деньги перенесут со счета на счет. В МСС рассказали, что технология БСК устарела и не может применяться на платных дорогах.

Отметим, оплату транспондерами принимают на всех полосах ЗСД. Она является бесконтактной автоматической. Транспондеры не округляют данные по зонам дороги, а считают оплату за километраж.

Центральный участок ЗСД в Петербурге открыли в декабре. С февраля на нем ввели оплату, ранее два месяца он был бесплатным.