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21.02.17 / 17:54 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ЗСД в Петербурге с 1 марта прекращает прием БСК

Можно обменять на транспондер

ЗСД БСК«Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Петербурге с 1 марта прекращает прием бесконтактных смарт-карт (БСК) к оплате за проезд. Об этом в «Магистралях Северной столицы» (МСС) сообщили во вторник.

БСК можно бесплатно обменять на транспондер. Деньги перенесут со счета на счет. В МСС рассказали, что технология БСК устарела и не может применяться на платных дорогах.

Отметим, оплату транспондерами принимают на всех полосах ЗСД. Она является бесконтактной автоматической. Транспондеры не округляют данные по зонам дороги, а считают оплату за километраж.

Центральный участок ЗСД в Петербурге открыли в декабре. С февраля на нем ввели оплату, ранее два месяца он был бесплатным.

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