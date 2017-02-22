Доходы федерального бюджета от «Платона» превысили 20 млрд рублей К системе подключились 273,82 тыс. компаний-перевозчиков

Система «Платон» принесла федеральному бюджету 20,65 млрд рублей. Об этом сообщил в среду оператор системы «РТ-Инвест Транспортные Системы».

Оператор приводит данные по состоянию на 15 февраля 2017 года. К этому времени к системе подключились 273,82 тыс. компаний-перевозчиков, которые зарегистрировали 798,89 тыс. транспортных средств. Владельцам большегрузов выдали 597,3 тыс. бортовых устройств.

Напомним, система «Платон» действует с ноября 2015 года. Она обеспечивает взимание платы с грузовиков массой выше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. В настоящее время один километр проезда стоит 1,53 рубля, с 15 апреля 2017 года его стоимость вырастет до 3,06 рубля.