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22.02.17 / 14:52 Новости / Петербург и Ленобласть

Манеж дворцовых конюшен в Петергофе отремонтируют за 20,4 млн рублей

Ремонтировать будут в 2018 году

Конюшни ПетергофНа ремонтно-реставрационные работы манежа дворцовых конюшен в Петергофе потратят 20,4 млн рублей. Такова начальная стоимость аукциона, размещенного накануне агентством по управлению и использованию памятников.

Реставрационные работы будут производить в 2018 году. Исполнитель должен будет уложиться в срок с 30 августа по 31 декабря.

Напомним, постройка каменного «Конюшенного двора» была осуществлена на месте старых деревянных конюшен по проекту по личному заказу императора Николая I в 1848—1855 годы. В настоящий момент здание не эксплуатируется.

В конце 2015 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга одобрил концепцию реставрации конюшен. Проект представляло АО «Ренессанс-Реставрация». Согласно проекту, часть комплекса может стать образовательной площадкой. Еще в одном корпус планируют сделать музей, а в третьем здании открыть гостиницу. Некоторые помещения по-прежнему будут использовать для ухода за лошадьми – мытья, кормления, содержания кормов.

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