«Кремлевский оракул» пророчит отставку Полтавченко Его сменит "технократ"

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ближайшие две недели уйдет в отставку. Об этом в среду заявил политолог Валерий Соловей, известный предсказаниями кадровых перестановок в Кремле.

В комментарии АБН эксперт уточнил, что сменщик Полтавченко «должен вписываться в общую тенденцию, то есть быть „технократом“ и что он будет связан с Ротенбергами». Другими подробностями Соловей не располагает.

Отметим, «отправляли в отставку» Георгия Полтавченко уже несколько раз. Так, весной 2014 году в городе пошли слухи о том, что губернатор вскоре сложит свои полномочия, и Кремль направит в Петербург нового человека. В 2015 году СМИ писали, что, по слухам, градоначальник обсуждал возможность своего ухода с Владимиром Путиным.

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Летом 2016 года в политических кругах заговорили о том, что Георгий Полтавченко покинет город сразу после выборов 18 сентября. Примерно через неделю после единого дня голосования ряд СМИ сообщил о якобы согласованной отставке губернатор. «Утку» запустили издания, связанные с петербургским ресторатором Евгением Пригожиным, которого называют «кремлевским поваром». Якобы у бизнесмена есть личная неприязнь в петербургскому губернатору.

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Напомним, Полтавченко стал губернатором Петербурга в августе 2011 года (его утвердило Заксобрание). В сентябре 2014 года он избрался на общих выборах.

Политолог Валерий Соловей известен сбывающимися предсказаниями отставок и назначений федеральных чиновников. В частности, он назвал кандидатуру Антона Вайно в качестве нового главы администрации Кремля. Назначение состоялось.