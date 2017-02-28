Цены на бензин в России выросли на 2,4% в январе — Росстат На дизельное топливо - на 0,1%

Цены на автомобильный бензин в России январе выросли по сравнению с декабрем на 2,4%. Об этом во вторник сообщил Росстат.

Цены на дизтопливо увеличились на 0,1% в прошлом месяце. В 16 субъектах подорожание составило от 0,7% до 8,3%. В Сахалинской области зафиксировано удешевление бензина на 3,6%.

Добавим, в Москве цены на бензин за январь выросли на 1,0%, в Петербурге – на 0,5%. Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что рост цен на бензин происходит из-за введения новых акцизов.