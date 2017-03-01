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01.03.17 / 13:34 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге экономическая политика проводит 38 обысков у «обнальщиков»

Больше всего обысков проходит в Московском и Петроградском районы

Объем платежей обысков

Фото АБН

В Петербурге оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка и следователи ГСУ проводят 38 обысков по «обнальному» делу. Об этом пишет в среду «Фонтанка». 

По информации издания, больше всего обысков проходит в Московском и Петроградском районах. Именно там сконцентрировано наибольшее количество предполагаемых фигурантов дела, отмечает издание.

В обысках участвуют более 60 оперативников и 10 следователей. Они проводятся в рамках возбужденного около двух недель назад уголовного дела по статье 172, часть 2 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) УК РФ.

Добавим, следствие ведет 4-й отдел ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности. По информации «Фонтанки», правоохранителей интересует финансово-хозяйственная деятельность более 100 петербургских компаний.

По материалам: fontanka.ru
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