В Петербурге экономическая политика проводит 38 обысков у «обнальщиков» Больше всего обысков проходит в Московском и Петроградском районы

В Петербурге оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка и следователи ГСУ проводят 38 обысков по «обнальному» делу. Об этом пишет в среду «Фонтанка».

По информации издания, больше всего обысков проходит в Московском и Петроградском районах. Именно там сконцентрировано наибольшее количество предполагаемых фигурантов дела, отмечает издание.

В обысках участвуют более 60 оперативников и 10 следователей. Они проводятся в рамках возбужденного около двух недель назад уголовного дела по статье 172, часть 2 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой) УК РФ.

Добавим, следствие ведет 4-й отдел ГСУ по расследованию организованной преступной деятельности. По информации «Фонтанки», правоохранителей интересует финансово-хозяйственная деятельность более 100 петербургских компаний.