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01.03.17 / 18:22 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге бульдозер уничтожил 12 тонн польского фруктового желе

Клубничного, персикового и вишневого

В Петербурге бульдозер уничтожил 600 коробок с польским фруктовым желе, общий вес которых составил 12 тонн. Об этом в среду сообщает сайт городской таможенной службы.

При уничтожении коробок с желе присутствовал представитель местной прокуратуры и «незаинтересованные лица», сказано в сообщении. Речь идет о сухой смеси для приготовления сладости.

Добавим, вся продукция была привезена в Россию из Польши. Груз был задержан на Южном таможенном посту Петербургской таможни еще в октябре, после чего был отправлен на экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что изъятая продукция входит в Перечень запрещенной к ввозу на территорию РФ.

В результате было уничтожено четыре тонны клубничного желе, четыре — персикового и четыре — вишневого. В отношении компании, которая пыталась провезти товар в Россию, возбуждено административное дело по ст. 16.3 КоАП («Несоблюдение запрета на ввоз товаров в Россию»).

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