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01.03.17 / 11:46 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Индекс холостяка: Остров стабильности Водка

За последнюю неделю февраля корзина холостяка подешевела почти на 7 рублей. Ее общая стоимость составляет 2484,4 рубля. В процентном соотношении потеря в цене совсем незначительная – 0,27%.

индекс фев 2702

Вновь лидерами по изменению цен становятся огурцы и сосиски. За неделю с 20 по 27 февраля, огурцы резко подорожали – на 12,17 рубля за 1 кг, средняя стоимость 1 кг составила 160,38 рубля, а сосиски – резко подешевели на 11,62 рубля до 178,60 рубля за упаковку. Напомним, в неделю с 16 по 23 января картина была противоположной: огурцы максимально дешевели (26,57 рублей до 136,95 рублей за 1 кг), сосиски максимально дорожали (на 7,26 рублей до 177,58 рублей за упаковку).

В целом стоимость товаров «ходила»: практически все составляющие корзины неженатого мужчины изменились в цене в ту или иную сторону. Однако остались еще оплоты стабильности: первым из них оказалась водка – по-прежнему 514,31 рубля за 0,5 литра (отметим, неделей ранее ее изменение в цене было околонулевым, бутылка подешевела на 0,83 рубля; двумя неделями ранее стоимость алкогольного напитка была неизменна). Вторым оплотом стабильности стали пельмени. Их цена – 238,05 рублей за 1 кг. Эта цена держится пятую неделю подряд.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждую неделю мы мониторим цены в шести сетевых магазинах и определяем стоимость товарной корзины неженатого мужчины.

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