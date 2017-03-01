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01.03.17 / 16:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Карелии будут судить петербургскую активистку за попытку исполнить решение суда

Она боролась с незаконным берегозахватом

Карелия активистка

Фото: report.az

В городе Сортавала, расположенном на территории республики Карелия, будут судить активистку природоохранного движения «Открытый берег» Ирину Андрианову, которая пыталась помочь местным активистам в борьбе за береговую зону озера Янисьярви. Об этом АБН в среду рассказала сама Андрианова.

Активистку из Петербурга обвиняют в порче чужого имущества. Речь идет о незаконном заборе охотохозяйства «Черные камни», в котором Андрианова в январе попыталась сделать проход. Заграждение длинной 44 км, отрезавшее часть лесного фонда и берег озера, Верховным судом Карелии было признано незаконным. Однако руководство «Черных камней» не убрало его.

Судебное заседание по делу Ирины Андриановой пройдет 3 марта. Активистка на нем, вероятно, присутствовать не сможет. «Я просто физически не смогу успеть туда приехать. Нет ни финансовых возможностей, ни времени», — отметила она.

Андрианова добавила, что «Черные камни» также пытаются оспорить решение Верховного республиканского суда. «Сейчас в Карелии, по сути, происходит бунт против судебной власти, который поддерживается властью исполнительной. Деятельность «Черных камней» поддерживает Минсельхоз. Ведомство настаивает на том, чтобы отсрочить исполнение решения Верховного суда», — сказала Ирина Андрианова.

Напомним, петербургские экологи на новогодних каникулах отправились в Карелию, чтобы помочь местным жителям выполнить решение суда по «Черным камням». За ними устроили многочасовую погоню и в итоге сдали полиции. Руководство «Черных камней» не считает необходимым выполнять решение Верховного суда в связи со вступившими в 2017 году изменениями в Лесной кодекс. Они позволяют огораживать леса забором.

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