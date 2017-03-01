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01.03.17 / 11:27 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

ЗакС Петербурга инициировал процедуру формирования общественной палаты

На выдвижение отведен 21 день

Фото АБН

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга инициировало процедуру формирования городской Общественной палаты. Соответствующее постановление депутаты приняли в среду, передает корреспондент АБН.

На выдвижение кандидатов отводится 21 день. Срок касается как представителей от ЗакСобрания, так и других кандидатов. Парламенту предстоит сформировать Палату на одну треть.

В ходе обсуждения «простовец» Максим Резник предложил формировать орган на паритетных начал. В качестве негативного примера он привел ситуацию с Координационным советом по местному самоуправлению. В него ЗакС направил только «единороссов».

Отметим, полномочия предыдущей общественной Палаты закончились. Новый закон об ОП вступил в силу с 1 января. Всего в орган должны войти 63 человека, в том числе, 21 человек от ЗС.

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