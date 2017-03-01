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01.03.17 / 19:00 Новости / Россия и мир / Экономика

У ВТБ выкупили 13,44% акций ТМК

Покупателем стала «дочка» ТМК

ВТБ ТМКУ банка ВТБ выкупили 13,44% акций “Трубной металлургической компании» (ТМК). Об этом в среду сообщили в ТМК.

Акции выкупила дочерняя фирма трубной компании – Rockarrow Investments Limited. Они выкупили 138,89 млн акций.

Отметим, в декабре 2015 года ТМК продала акции ВТБ. Стоимость сделки составила 10 млрд рублей. У компании осталось право обратного выкупа. Средства, поступившие от сделки, использовали для погашения долгов и кредитов ТМК. В феврале 2017 года Rockarrow Investments Limited провела вторичное размещение акций ТМК. Средства от SPO планировали использовать для выкупа пакета акций у ВТБ.

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