Суд снизил штраф «Ленэнерго» до 300 тыс. рублей УФАС ранее оштрафовал организацию на 600 тыс. рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области снизил с 600 тыс. рублей до 300 тыс. рублей штраф, наложенный на «Ленэнерго» Ленинградским УФАС. Об этом сообщили в УФАС в четверг.

Суд постановил, что УФАС не учла «тяжелое финансовое положение сетевой организации». Штраф признали несоразмерным последствиям нарушения обязательства и усугубляющим положение «Ленэнерго».

ПАО «Ленэнерго» привлекли к административной ответственности после обращения гражданина, который заявлял о нарушении сроков направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. УФАС установил, что «Ленэнерго» мог выполнить свои обязательство своевременно, но не организация не предприняла все зависящие от нее меры по соблюдению требований законодательства. При определении размера штрафа УФАС учитывал неоднократность подобных нарушений со стороны «Ленэнерго».