Все новости

02.03.17 / 10:37 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд снизил штраф «Ленэнерго» до 300 тыс. рублей

УФАС ранее оштрафовал организацию на 600 тыс. рублей

ленэнерго ремонт

Фото: piterets.ru

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области снизил с 600 тыс. рублей до 300 тыс. рублей штраф, наложенный на «Ленэнерго» Ленинградским УФАС. Об этом сообщили в УФАС в четверг.

Суд постановил, что УФАС не учла «тяжелое финансовое положение сетевой организации». Штраф признали несоразмерным последствиям нарушения обязательства и усугубляющим положение «Ленэнерго».

ПАО «Ленэнерго» привлекли к административной ответственности после обращения гражданина, который заявлял о нарушении сроков направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. УФАС установил, что «Ленэнерго» мог выполнить свои обязательство своевременно, но не организация не предприняла все зависящие от нее меры по соблюдению требований законодательства. При определении размера штрафа УФАС учитывал неоднократность подобных нарушений со стороны «Ленэнерго».

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017