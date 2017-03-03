Все новости

03.03.17 / 18:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Источник: Жулиано интересуются в «Арсенале» и «Ливерпуле»

Бразильца не отпустят менее чем за 20 млн евро

жулиано зенит sportfm.ruПолузащитником футбольного клуба «Зенит» Жулиано интересуются в «Арсенале» и «Ливерпуле». Об этом АБН в пятницу рассказал источник, близкий к трансферному отделу петербуржцев.

В услугах игрока заинтересовано руководство лондонского клуба и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Английские клубы намерены приобрести футболиста после завершения текущего футбольного сезона. Руководство сине-бело-голубых не отпустит Жулиано менее чем за 20 млн евро, сообщил источник. Он также рассказал, что за полузащитником следят в высшей лиге Китая и итальянской серии А.

Отметим, в эту пятницу полузащитника вызвали в сборную Бразилии. Жулиано попал в основной состав команды на матчи квалификации чемпионата мира против Уругвая и Парагвая. Матч Уругвай – Бразилия состоится 24 марта, а игра с Парагваем пройдет 29 марта. Ранее полузащитник петербургской команды попал в сборную недели в Лиге Европы.

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017