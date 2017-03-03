Источник: Жулиано интересуются в «Арсенале» и «Ливерпуле» Бразильца не отпустят менее чем за 20 млн евро

Полузащитником футбольного клуба «Зенит» Жулиано интересуются в «Арсенале» и «Ливерпуле». Об этом АБН в пятницу рассказал источник, близкий к трансферному отделу петербуржцев.

В услугах игрока заинтересовано руководство лондонского клуба и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Английские клубы намерены приобрести футболиста после завершения текущего футбольного сезона. Руководство сине-бело-голубых не отпустит Жулиано менее чем за 20 млн евро, сообщил источник. Он также рассказал, что за полузащитником следят в высшей лиге Китая и итальянской серии А.

Отметим, в эту пятницу полузащитника вызвали в сборную Бразилии. Жулиано попал в основной состав команды на матчи квалификации чемпионата мира против Уругвая и Парагвая. Матч Уругвай – Бразилия состоится 24 марта, а игра с Парагваем пройдет 29 марта. Ранее полузащитник петербургской команды попал в сборную недели в Лиге Европы.