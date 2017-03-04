В Казани клиенты лишенных лицензии банков собрались у кабмина Татарстана Они передали петицию премьеру республики

В Казани клиенты лишенных лицензии банков собрались у здания правительства Татарстана. Об этом в субботу сообщили активисты.

Собравшиеся передали премьеру республики Ильдару Халикову петицию. По словам активистки Александры Лимановой, в ультиматуме два пункта: «опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий Татфондбанка и Интехбанка, и второе требование — выплатить всем кредиторам банков денежные средства в полном размере».

Добавим, в настоящий момент люди разошлись. Ранее Центральный Банк России оценил «дыру» в капитале «Татфондбанка» в 97 млрд рублей. Накануне регулятор отозвал лицензии у «Татфондбанка» и его партнера «Интехбанка». В пятницу председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина арестовали до 16 апреля.