Все новости

04.03.17 / 12:11 Новости / Общество / Россия и мир

В Казани клиенты лишенных лицензии банков собрались у кабмина Татарстана

Они передали петицию премьеру республики

клиенты банков

Фото: ksonline.ru

В Казани клиенты лишенных лицензии банков собрались у здания правительства Татарстана. Об этом в субботу сообщили активисты.

Собравшиеся передали премьеру республики Ильдару Халикову петицию. По словам активистки Александры Лимановой, в ультиматуме два пункта: «опротестовать решение ЦБ об отзыве лицензий Татфондбанка и Интехбанка, и второе требование — выплатить всем кредиторам банков денежные средства в полном размере».

Добавим, в настоящий момент люди разошлись. Ранее Центральный Банк России оценил «дыру» в капитале «Татфондбанка» в 97 млрд рублей. Накануне регулятор отозвал лицензии у «Татфондбанка» и его партнера «Интехбанка». В пятницу председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина арестовали до 16 апреля.

По материалам: interfax.ru
Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017