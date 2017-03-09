СМИ: Новак пообещал полное выполнение квоты по сокращению нефтедобычи в апреле Россия намерена сократить добычу нефти до 300 баррелей в сутки

Глава Минэнерго РФ Александр Новак пообещал, Россия полностью выполнит квоту по сокращению добычи нефти в апреле текущего года. Об этом в четверг сообщил осведомленный источник.

По его словам, соответствующее заявление министр сделал на встрече с министрами других стран, сокращающих нефтедобычу в Хьюстоне. «Всего было пять министров — Новак, саудовский министр, а также из ОАЭ, Ирака и Мексики. Обсуждали два вопроса — соблюдение соглашения и рост добычи сланцевой нефти в США», — рассказал источник. Он добавил, что саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалех выразил недовольство низкими темпами сокращения добычи в Ираке и ОАЭ.

Напомним, в ноябре прошлого года на саммите ОПЕК было приято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Такое решение принималось впервые с 2008 года. Ранее Новак говорил, что Россия не сможет сразу снизить объемы добычи нефти до 300 тыс. баррелей в сутки из-за производственных особенностей.