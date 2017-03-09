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09.03.17 / 13:21 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

На матч Кубка конфедераций Россия-Новая Зеландия продано больше 70% VIP-лож

Стоимостью несколько тысяч долларов

ложаНа первый матч Кубка конфедераций Россия-Новая Зеландия уже выкуплено больше 70% VIP-лож. Об этом АБН в четверг рассказал представитель компании Match Hospitality.

Стоимость ложе на стадионе на Крестовском острове зависит от ее размера и расположения. В среднем за нее нужно выложить несколько тысяч долларов. Представитель Match Hospitality отметил, что на Кубок конфедераций ложи продаются отдельно на каждый матч. На ЧМ-2018 VIP-ложе можно выкупить трлько пакетом из семи матчей. На открытие ЧМ на стадионе «Лужники» в Москве выкуплена половина элитных лож.

Напомним, компания Match выиграла право на продажу билетов на матчи ЧМ категории Hospitality в 2015 году. Ранее иностранные СМИ сообщали, что президент ФИФА Йозеф Блаттер мог быть замешан в махинациях при распределении прав на продажу билетов на чемпионаты мира по футболу 2018 года в России и 2022 года в Катаре. Дело в том, что Match Hospitality возглавляет племянник руководителя ФИФА Филипп Блаттер

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