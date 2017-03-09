УФАС Петербурга признало нарушения в работе трех микрофинансовых компаний За размещение рекламы в газете и интернет-системе

Петербургское УФАС признало нарушения закона о рекламе в работе трех микрофинансовых организаций. Ведомство сообщило об этом в четверг.

Антимонопольная служба выявила нарушения в размещении рекламы компаний «Центр финансирования населения» и «Профит Альянс» в газете «Мой район». Основное нарушение заключалось в том, что они не были зарегистрированы в госреестре микрофинансовых организаций и поэтому не могли привлекать деньги.

Третья организация – «МКК Лидер». Она «по каким-то причинам не разместила свое наименование в контекстной рекламе» в интернет-системе «Яндекс.Директ», отмечает УФАС.

Отметим, в 2016 году Центробанк России выявил около 1,4 тыс. нелегальных микрофинансовых организаций. Причем в ЦБ считают, что таких компаний в РФ «гораздо больше». Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что микрофинансовые организации нельзя запрещать, так как население нуждается в краткосрочных займах.