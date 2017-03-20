Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке С 20 марта

Сбербанк снизил ставки по военной ипотеке на 0,85 п.п. Об этом в понедельник сообщили в банке.

Ставка по продуктам «Военная ипотека — приобретение готового жилья» и «Военная ипотека — приобретение строящегося жилья» составит 10,9% годовых. Ставку снизили с понедельника.

Также Сбербанк увечил максимальную сумму кредита по военной ипотеке на 170 тыс. рублей. Сумма достигла 2,22 млн рублей.

Напомним, в конце февраля Сбербанк снизил ипотечные ставки в среднем на 1,1%. Таким образом, при приобретении квартир у застройщика ставка составит 10,9%.

По итогам прошлого года чистая прибыль Сбербанка выросла в 2,4 раза. Она составила 541,9 млрд рублей.