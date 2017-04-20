Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположения о попытках России интегрировать Донбасс. Об этом Песков заявил в четверг.
Пресс-секретарь Кремля назвал подобные предположения «наивными и примитивными». Россия не пытается отделить Донбасс от Украины, а также выступает за реализацию минских договоренностей, напомнил Песков.
Напомним, ранее Bloomberg предположил, что в планы Москвы не входит официальное признание или присоединение Донецкой и Луганской народных республик. Об этом изданию якобы сообщили три источника в Москве. Россия намерена укреплять экономические связи с самопровозглашенными республиками. Это та же модель, что и в случае с Южной Осетией, пишет агентство.
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Всем давно понятна отношение власти в РФ, по Донбассу потому как Медведев давно интегрировал Таскану с угодьями, у ВВП дочь в Голандии явно не тюльпаны выращивает...А сам Песков со своей яхты берегов не видит...Верховная власть в РФ и народ на разных полюсах, у одних ресурсы у других бремя кризиса и налоги...Бояре торгуют природными ресурсами и русскими холопами на запад и на восток...Если власти РФ так будут относиться к русским то ряды оппозиции будут множится и в октябре 2017 го, многие выйдут праздновать столетие революции...