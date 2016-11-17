Все новости

17.11.16 / 17:17 Новости / Россия и мир / Спорт

«Матч ТВ» возобновит трансляцию чемпионата Испании

Договорились о стоимости прав на показ Ла Лиги

матч твРуководство «Матч ТВ» возобновит показ матчей чемпионата Испании. Об этом АБН сообщили в четверг на телеканале.

Как отметили на «Матч ТВ», первой игрой станет встреча «Реала» и «Барселоны», которая состоится 4 декабря. «Руководству удалось договориться о стоимости прав на показ чемпионата Испании», — заявили на телеканале.

Напомним, в сезоне 2016—2017 телеканал «Матч ТВ» не транслировал матчи испанской Ла Лиги по причине отсутствия прав. Как заявляла продюсер телеканала Тина Канделаки ранее, цена на показ турнира была слишком высокой, и руководство отказалось от показа чемпионата Испании. В то же время «Матч ТВ» в этом сезоне заключил контракты с остальными ведущими футбольными чемпионатами.

Метки: ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Реплики

  1. Корольченко Игорь 25.01.2017 at 19:19

    Руководство Матч ТВ ничего не понимает в спорте, игнорируя интерес жителей страны к матчам с участием сильнейших команд и футболистов мира. Ла Лигу показывают телеканалы всех беднейших стран СНГ. Проявляя подобное неуважение к отечественному зрителю, вы теряете доверие спортивных гурманов, число которых вам было бы экономически полезно умножать. У вас не хватает денег? Могли бы повысить абонентскую плату за пользование «Футбол 3» и убедиться в отсутствии сверхжадности значительных слоёв населения России. Нынешние ваши «пояснения» оскорбительны для народа страны и не сулят ничего хорошего вам.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016