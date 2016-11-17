«Матч ТВ» возобновит трансляцию чемпионата Испании

Руководство «Матч ТВ» возобновит показ матчей чемпионата Испании. Об этом АБН сообщили в четверг на телеканале.
Как отметили на «Матч ТВ», первой игрой станет встреча «Реала» и «Барселоны», которая состоится 4 декабря. «Руководству удалось договориться о стоимости прав на показ чемпионата Испании», — заявили на телеканале.
Напомним, в сезоне 2016—2017 телеканал «Матч ТВ» не транслировал матчи испанской Ла Лиги по причине отсутствия прав. Как заявляла продюсер телеканала Тина Канделаки ранее, цена на показ турнира была слишком высокой, и руководство отказалось от показа чемпионата Испании. В то же время «Матч ТВ» в этом сезоне заключил контракты с остальными ведущими футбольными чемпионатами.
Реплики
Руководство Матч ТВ ничего не понимает в спорте, игнорируя интерес жителей страны к матчам с участием сильнейших команд и футболистов мира. Ла Лигу показывают телеканалы всех беднейших стран СНГ. Проявляя подобное неуважение к отечественному зрителю, вы теряете доверие спортивных гурманов, число которых вам было бы экономически полезно умножать. У вас не хватает денег? Могли бы повысить абонентскую плату за пользование «Футбол 3» и убедиться в отсутствии сверхжадности значительных слоёв населения России. Нынешние ваши «пояснения» оскорбительны для народа страны и не сулят ничего хорошего вам.