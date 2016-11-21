«Только не солите»

В начале ноября в Петербурге выпало аномально большое количество осадков. Снегопад ожидаемо вызвал проблемы с передвижением пешеходов по тротуарам, а также многокилометровые автомобильные пробки. АБН удалось пообщаться с начальником управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадимом Мизюкиным и узнать, как городские власти справляются с непогодой.

По данным портала «Яндекс.Пробки», на позапрошлой неделе, когда Петербург накрыл залповый снегопад, заторы в городе утром и вечером достигали девяти баллов. Что предпринял комитет для нормализации дорожной ситуации?

Любые аномальные проявления погоды, будь то сильные ливни летом или сверхнорматиный снегопад зимой, приводят к снижению видимости, как следствие — скорость движения потока автотранспорта тоже снижается. Особенно это характерно в часы пик, когда движение на дорогах наиболее интенсивное. Влияние этих факторов не учитывать нельзя, все это и приводит к заторам и снижению трафика. Во время снегопада для безопасности передвижения автотранспортных средств, в соответствии с ГОСТом наши предприятия обрабатывают дороги противогололедными материалами для обеспечения сцепления автомобильных шин с дорожным покрытием.

Везде ли это удается сделать?

Безусловно. То количество техники, которое подготовлено к этому зимнему периоду, позволяет в нормативные сроки ликвидировать зимнюю скользкость на дорогах.

К слову о технике. Планируется ли в связи с аномальными осадками увеличение количества снегоуборочной техники, а также дворников?

Это количество уже увеличено. Если при незначительных осадках на линию выходило порядка 500 единиц техники, то при наступлении неблагоприятных погодных условий это количество увеличивалось до 1000 спецмашин. Мы также привлекаем дополнительную технику для погрузки снега.

Горожане считают, что со снегом оперативно не удается справляться. Что же мешает очищать дороги Петербурга?

Я бы так не сказал. Снегопад, который был 7 ноября, – это снежный шторм, оранжевый уровень опасности. И если в последние пять лет в обычный снегопад выпадало до 10 сантиметров снега, то здесь за сутки выпало почти 40 сантиметров. И серьезных сбоев движения автомобильного транспорта на дорогах отмечено не было. Поэтому говорить о том, что мы не справляемся, скорее всего, некорректно.

Определенные трудности у нас есть. Снега выпало очень много, и все думают, что его легко убрать. Но давайте рассудим: выпало 40 сантиметров осадков снега. Для расчистки тротуара в труднодоступных для уборочной техники местах привлекаются работники ручного труда. И для того, чтобы убрать 40 сантиметров снега на протяжении 800 метров (еще в советские времена существовала такая норма выработки в смену), потребуется немало времени. Самое главное, как в этот снегопад было – это обработать и расчистить проезжую часть и тротуары. В затяжные снегопады цикл «посыпка-подметание» может повторяться много раз. Работы производились несколько дней в круглосуточном режиме. И когда шел обильный снегопад, смена водительского состава происходила прямо на линии.

В каких районах службы справились лучше всего?

Конечно, где легче убирать, там лучше и справляются. Центральные районы намного сложнее убирать: высокая запаркованность, узкие улицы и тротуары. В пригородных районах снег предусмотрено перемещать на обочину, сдвигать его: прошли плугами — и чисто. А в центре города с крыш сбрасывается снег, с тротуаров и проезжей части снег перемещается в лотковую зону, где повсеместно припаркован транспорт — оперативно убрать снег не всегда получается. Иногда даже нет места, чтобы сформировать снежный вал. Поэтому несомненно, в центральных районах сложнее всего.

По какой причине снегоуборочная техника принимается за работу именно в часы, когда на дорогах много машин?

В самые напряженные дни снегопада мы старались не выводить снегоуборочную технику в часы пик, чтобы дополнительно не тормозить движение. Правда, нам постоянно шли звонки о том, что многие, стоя в пробках, не видят уборочную технику. Впоследствии мы стали выводить технику по графику: положена пересменка в восемь утра — техника выходит на линию и убирает все, что доступно. И пока поставленную задачу не выполнят, работают.

По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся во второй половине ноября. Что следует предпринять службам, чтобы не допустить подобного транспортного коллапса в начале декабря?

Еще раз повторюсь – серьезных сбоев движения автомобильного транспорта на дорогах, или чтобы где-то пешеходы не могли пройти, отмечено не было. Конечно, такое количество осадков в ноябре, равное зимней норме, — это настоящее испытание. Водители и механизаторы убирали магистрали уступом (метод, когда уборочные машины следуют по проезжей части друг за другом — АБН), а это не так просто, как кажется с первого взгляда. В такой работе много нюансов: держать скоростной режим, следить, чтобы весь снег отодвигался в лоток. Конечно, это создает неудобство и иногда вызывает недовольство тех, кто спешит или опаздывает, многие пытаются обогнать, высказываясь в адрес наших работников негативно. А ведь это не маленькая машина, ее так быстро не остановишь! И даже из-за мелкого ДТП машина может выйти из строя на некоторое время, а ведь это потеря боевой единицы!

В прошлом году власти города отказались от реагентов. Что ждет нас в этом?

Бессолевая технология уборки в городе будет продолжена. Курс на минимизацию применения соли был взят Правительством города в 2011 году. Прошлой зимой было принято решение полностью отказаться от использования соли в чистом виде. Таким образом, была сделана ставка на прометание и вывоз снега, использование маршрутных карт и контроль за уборочными работами. Практика бессолевой уборки продолжится и в этом году. Слово мы свое держим. В этом году для ликвидации зимней скользкости применяется только два материала: это песко-соляная смесь и гранитная крошка.

Ну, если с песком и солью на дорогах Петербурга жители знакомы очень хорошо, то с гранитной крошкой не очень. Почему власти решили на нее перейти?

Это не спонтанное решение. Переход на гранитную крошку удался только с третьего раза. В первый раз в 1998 году мы были в Финляндии, где все аккуратно обработано крошкой, и транспорт медленно перемещается по городу. Везде бело, снежно, красиво и безопасно. Тогда было закуплено порядка 12 тыс. тонн гранитной крошки.

И во время снегопада Невский проспект, Дворцовую площадь начали обрабатывать гранитной крошкой как песко-соляной смесью. И в итоге при первых оттепелях мы получили забитую систему городской канализации. Часть крошки была вывезена вместе со снегом, а часть постепенно собиралась в лотковой зоне и поступала в городскую систему канализации, которая к весне перестала выполнять свои функции.

Следующая попытка была в начале двухтысячных, но почти на том же уровне закончилась, хотя были и положительные моменты. Безопасно стала применяться гранитная крошка в 2012 году, когда вопрос уже был детально изучен. Мы обследовали все дороги и сделали вывод, что можно ее применять на улицах с песчано-гравийным покрытием. Это наши пригородные районы. А также на улицах, где отсутствует система закрытой канализации.

Постепенно эта адресная программа стала расширяться. В прошлом году за нашими предприятиями было закреплено 400 тыс. кв. м таких площадей в Курортном, Красносельском, Пушкинском, Колпинском, Выборгском, Приморском, Петродворцовом.

А какова площадь применения крошки в этом году?

В этом году площадь применения крошки составляет 1,8 млн кв. м. У нас появились улицы и в центральных районах города, это набережные реки Фонтанки, канала Грибоедова, это Дворцовая площадь, несколько адресов на Крестовском острове.

Мы утвердили адресную программу применения гранитной крошки. Сначала формируется накат, без которого обработка гранитной крошкой невозможна, а затем на накат посыпается крошка. Во время снегопада она не сметается, а сдвигается плугами, и вновь этот участок обрабатывается крошкой. И так она работает до весны. В период оттепелей крошка особенно эффективна – она буквально «вплавляется» в накат, таким образом обеспечивается хороший абразивный эффект.

Весной с дорог она собирается при помощи пылесосов, а в труднодоступных местах – при помощи метлы и лопаты. Крошка остается либо на набивном покрытии, либо на дорогах с открытым водоотводом, где есть обочины. В основном крошка закупается у предприятий Ленинградской области на конкурсной основе.

Готовы ли городские службы к подобным снегопадам уже в зимнее время?

Эту оценку могут дать только жители города. Конечно, будь это 10 см снега, а не 40, было бы все намного проще, и недовольства бы не возникло. Сейчас с городских улиц ежедневно вывозится свыше 60 тыс. кубов снега, но снега выпало очень много. В общей сложности вывезено уже более 700 тыс. кубометров. Этот снег мы вывезли меньше, чем две недели. Для сравнения: позапрошлой зимой всего было вывезено 310 тыс. кубов.

Сейчас в адрес Комитета активно поступают пожелания и благодарности от жителей, и почти в каждом письме пишут: «Мы готовы потерпеть, мы готовы подождать, мы все понимаем, но только не солите». Почти в каждом: «Только не солите». Главное, чего удалось достичь – взаимопонимания с жителями города. Да, трудности из-за обильных осадков есть, но, находясь в контакте с горожанами, нам удастся их преодолеть.

Лев Бабенко / АБН