Тролли на пенсии

Игроки пенсионного рынка заявляют о том, что в последнее время Россию накрыла волна мошенничества в сфере ОПС. Недобросовестные агенты используют самые разные схемы для того, чтобы обманным путем заключать с гражданами договоры о переходе в негосударственные пенсионные фонды. С одной из этих схем корреспондент АБН познакомился поближе.

Агенты маскируются под кадровиков и приглашают людей на «собеседования». Заговаривая гражданам зубы рассказами о вакансиях с хорошими зарплатами, они оформляют нужные им документы и отправляют соискателей восвояси. Ждать звонка от работодателя, которого нет. В Петербурге, по предварительным данным, может работать несколько десятков таких фальшивых кадровых агентств. Этот способ обмана не новый. Но в кризис он стал особенно актуальным.

«Крупная компания»

— Работаем с 9 до 18, иногда задерживаемся, бывает. Ну, как у всех. Здесь у нас отдел кадров. Проводим собеседования, разговариваем с людьми, отвечаем на звонки. В Питере у нас филиал, а главный офис – в Москве, — рассказывает на собеседовании сотрудница «крупной строительной компании» «СфераЛенГрупп» (на самом деле компании не существует).

Приятная девушка предлагает работу офис-менеджера с еженедельными выплатами. Выходит в среднем 35-37 тыс. рублей. Можно и больше заработать, если будешь стараться.

— У нас тут столовая есть. Или можно с собой еду приносить. У нас тут все, что надо, есть, — добавляет девушка.

Беседа происходит на территории БЦ Марата, 82. Здесь за КПП с надписью «вход строго по пропускам» находятся офисы компаний. «СфераЛенГрупп» арендует офис В1. На КПП каждому, кто сюда приходит, выдают «дорожную карту» с помеченным на ней пунктом назначения. Чтобы народ, который сюда идет валом, не плутал. Дверь украшает лист А4 с распечатанным названием компании. За ней – большая комната. У окна стоят столы с ноутбуками и рабочими бумагами, у стены – шкафы и ряд стульев для ожидающих своей очереди. Дальше есть комнаты поменьше, в них тоже проходят собеседования.

Выйти на работу в «отдел кадров» предлагают на следующий день после пятиминутного собеседования. Сбор в 9 утра. Новым сотрудникам проводят инструктаж (нас тогда было двое). Рассказывают все про ту же «крупную строительную компанию», которая набирает сотрудников.

Работа в «отделе кадров» начинается с того, что тебе выдают несколько «звонилок» Alcatel, работающих только на входящие вызовы, план разговора с соискателями и список вакансий «СферыЛенГрупп» с условиями по ним. Выбор огромный, от администратора мини-отеля и сотрудника форелевой фермы до строителя Керченского моста. В основном — рабочие специальности и вакансии для людей без опыта.

Телефоны не замолкают целый день. С каждым звонящим разговор идет по одной схеме. Нужно узнать, есть ли человеку от 25 до 49 лет, является ли он гражданином России и готов ли прийти на собеседование с документами. До профессиональных качеств никому нет дела.

— Ой, как хорошо. Работу уже очень давно ищу. Я ведь с ребенком маленьким сижу, не могу в офис на пятидневку пока. А после того, как мужа сократили, с деньгами совсем туго стало. Я так обрадовалась, когда увидела вашу вакансию, — быстро говорит девушка по ту сторону Alcatel, которая нашла на сайте «Из рук в руки» вакансию сборщицы канцелярских изделий на дому. И соглашается в тот же день прийти на собеседование.

На месте гостей встречают доброжелательные сотрудницы. Они предлагают заполнить анкету соискателя, общаются с визитерами. «Вы курточку-то повесьте на обогреватель. Промокли же совсем», — советуют одна из них мужчинам, которых с ног до головы занесло снегом. Соискателями «кадровики» рассказывают о прекрасных вакансиях их «развивающейся компании» и ненавязчиво заполняют какие-то бумаги. Между делом наспех пьют чай и что-то едят. Времени на отдых нет: телефоны звонят, соискатели все идут.

Посетители офиса В1 на Марата, 82 – люди самые разные. Общих у них три вещи: отсутствие работы, российское гражданство и возраст, подходящий для заключения договора о переходе в негосударственный пенсионный фонд — строго от 25 до 49 лет.

Работа, которой нет

Работы, которую предлагает ее «отдел кадров», на самом деле не существует. Сотрудники компании пишут тексты объявлений и раскидывают их по всевозможным ресурсам от имени разных компаний. Чтобы не «палить» IP-адрес, они пользуются мобильными модемами и сидят в режиме «инкогнито». За качество составляемых описаний вакансий следят, копипаст не прокатит.

Реально же в офисе В1 работают агенты НПФ, зарплата которых зависит от количества заключенных с тем или иным фондом договоров. Схема такая: по телефону от соискателей требуют нести на «собеседование» полный комплект документов, в том числе паспорт и СНИЛС. Документы нужны, чтобы оформить договор о переходе в тот или иной негосударственный пенсионный фонд. Если соискатель невнимательный и ему легко заговорить зубы, про НПФ вообще ничего не говорят. Тем же, кто что-то заподозрил, рассказывают «кадровые сказки». Почти все посетители офиса В1 на Марата, 82 все подписывают. Что их развели, понимают лишь спустя какое-то время.

Житель Петербурга Евгений Богдан недавно столкнулся фейковым отделом. Он искал работу охранника. Нашел на HeadHunter хорошую вакансию и отправился на собеседование на Марата.

— Меня собеседовал паренек, быстро все говорил и спрашивал. Интересовался опытом работы и рассказал, что служба безопасности компании всех пробивает. Мол, на работу устроят, если они добро дадут. Попросил у меня паспорт, СНИЛС, что-то быстро оформил и попросил подписать документ, что я даю согласие на обработку моих персональных данных. Шрифт был мелкий, я поспешил, не прочитал и расписался. Сам виноват, что уж. Про договор с НПФ ни слова не было сказано. Я домой пришел, переосмыслил все и понял, что меня развели. Позвонил в фонд, пожаловался, попросил аннулировать договор, — рассказал Богдан.

Офис В1 – не единственное логово пенсионных троллей в Петербурге. Петербуржец Василий Иванов рассказал АБН, что он ходил на собеседование по адресу ул. Александра Невского, дом 2, офис 1109. Схема работы «кадрового агентства» там аналогичная. Есть и другие адреса. Если считать жалобы на аналогичные схемы заключения договоров с НПФ в интернете, то лишь за последние два года в Петербурге отметилось больше 20 таких контор. Все они занимают помещения в центре города.

Собеседнице АБН Александре Исабековой «посчастливилось» оказаться в нескольких офисах «кадровиков».

— Впервые с этим я столкнулась с этими конторами в январе этого года. Срочно нужны были деньги, поэтому искала работу с еженедельными выплатами. Ввели такой запрос в поисковик, он выдал сайт ru.indeed.com. Пока поняли, что это сайт с ненадежными работодателями, успели сходить на четыре собеседования. Две конторы на площади Восстания, причем одна сменила адрес за те два дня, что мы собирались приехать. Одна была на Петроградке, одна — на Сенной, — рассказывает Александра. И добавляет, что с одного «собеседования» ей запомнилась женщина из Узбекистана, которая «чуть ли не молилась, чтобы, наконец, нашлась хоть какая-то работа, потому что дома дети голодные».

Содействие обману

В офисе на Марата, 82 работают сотрудники ООО «Служба содействия». Компания была зарегистрирована в 2015 году по адресу Лиговский проспект, 50, помещение 19. Гендиректор «Службы содействия» — Никита Печковский. В социальных сетях есть объявления о работе в сфере обязательного пенсионного страхования со ссылкой на Никиту Львовича Печковского от пользователя «Никита ОПС». На его странице «Вконтакте», например, можно найти доказательство успешной работы компании – фото кучки денег, на фоне которой красуется печать ООО «Служба содействия».





Евгений Малых и Алексей Дячишин – еще два звена в начале пищевой цепочки «пенсионных троллей». Последний, по данным «Картотеки.ру», является генеральным директором ООО «Персона СПБ» и ООО «Центр консалтинга и айти решений». Компании зарегистрированы по разным адресам, а вот номер телефона у них общий. Но дозвониться по нему до Дячишина АБН не смог. Каждый раз секретарь отвечала, что «Алексея Максимовича нет на месте». Кстати, Алексей Дячишин в 2014 году баллотировался в депутаты МО «Озеро Долгое» от партии «Молодая Россия». Но ему отказали в регистрации.

«Служба содействия» работает с сервисом «Социнвест ОПС», который, по сути, выступает посредником между фондом и его агентом. На странице в HeadHunter компания презентует себя как одного из крупнейших брокеров в сфере ОПС в России. «Социнвест ОПС» обещает абсолютную прозрачность во взаимодействии с партнерами. Но с журналистами общается неохотно. В распоряжении АБН оказалась служебная переписка менеджеров «Социнвеста ОПС» и сотрудников офиса на Марата, 82. Комментировать это сотрудничество представители «Социнвеста ОПС» отказались. Сначала менеджер компании просила подождать ответа руководства. Но спустя пару минут вернулась, вернулась, заявив, что в компании никто не знает, о чем идет речь.

«Рубят» комиссию

Недобросовестные агенты обманывают, чтобы «рубить» свою комиссию. Расценки у фондов разные. В среднем за договор могут платить около 1800 рублей. «Социнвест ОПС», например, предлагает своим партнерам от 1950 до 2450 рублей за клиента НПФ «Доверие» (в зависимости от количества заключенных договоров) , от 1200 р до 1350 рублей – за НПФ «Социум» и от 800 до 1100 за НПФ «Капитан».

По данным АБН, ООО «Служба содействия» заключает договоры по этим четырем НПФ. В октябре сотрудники офиса на Марата, 82 заключили около 700 договоров, больше всего – с «Согласием».

Отметим, 27 октября Центробанк отозвал лицензию у НПФ «Капитан». В распоряжении АБН есть служебная переписка сотрудников компании. Из нее следует, что работа с НПФ «Капитан» велась после 27 октября. Но договоры заполнялись с открытой датой, без подписи заявителя и без указания места их заключения. При этом агенты получили установку заполнять договоры только о досрочном переходе.

— Если они заключают договоры с «Капитаном» после отзыва лицензии, то это мошенничество. Отзыв лицензии – это конец, никаких договоров ни в каком виде быть не может, — прокомментировал АБН советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов.

По словам эксперта, фонды вроде как должны бороться с недобросовестными клиентами. Ведь если жалоб будет очень много, у ЦБ могут возникнуть вопросы к НПФ.

— Для них это такая же проблема, как и для граждан, которые вполне обоснованно считают себя обманутыми. Фонд платит комиссию, а на выходе не всегда получает клиента. Да еще и несет репутационные потери, когда люди начинают жаловаться на его агентов. Но, увы, обманщики были и будут, пока у них есть возможность любой ценой заработать деньги, — сказал Виноградов.

Он добавила, что негосударственные фонды, прежде чем сдать подписанные договоры в пенсионный фонд России, большинство из них проверяют. Более того, теперь, согласно закону, договор о переходе в НПФ может быть акцептован только после того, как гражданин лично принесет соответствующее заявление в ПФР.

— Такое правило работает уже второй год. Человек считается переведенным в НПФ, если он подписал договор и написал заявление в ПФР. Только если в ПФР будут договор и заявление, они считаются действительными. Но бывает и так, что иногда акцептуются договоры без заявления, написанного лично, — отметил советник президента НАПФ. На вопрос корреспондента, значит ли это, что пройти может поддельное заявление, Виноградов ответил утвердительно.

Традиции обмана

Агенты НПФ обманывают россиян не первый год. Но игроки пенсионного рынка признаются, что в последнее время в России мошенники активизировались.

— К примеру, в последнее время мы столкнулись с ситуацией, когда мошенники представляются сотрудниками нашего фонда. Или другой пример: представители одного из недобросовестных НПФ звонили нашим клиентам и говорили, что их фонд будто бы является нашей дочерней компанией, и все клиенты должны быть переведены к ним — это абсолютно не соответствует действительности. Когда нам становится известно о подобных случаях, мы передаем информацию в службу безопасности, которая в дальнейшем взаимодействует с правоохранительными органами, — рассказала АБН генеральный директор НПФ ВТБ Лариса Горчаковская. Она добавила, что система обмана построена исключительно на доверчивости граждан.

Чтобы не попасть в сети мошенников, необходимо самостоятельно проверять информацию, поступившую якобы от представителя фонда, позвонив по номеру телефона НПФ, который указан на его официальном сайте. Передавать свои персональные данные следует только будучи уверенным, что перед вами действительно представитель выбранного вами НПФ.

В июле «Коммерсант» писал, что новый всплеск мошенничества на пенсионном рынке связан с появление неформальной коалиции НПФ, участники которой отказались оплачивать перевод пенсионных накоплений между фондами-участникам коалиции. Возможно, именно это заставляет агентов действователь все изощренней. Плюс агентская комиссия у фондов стала меньше. Так что ради сохранения привычной маржи обманывать надо активней.

Наказать недобросовестных агентов сложно. Если человек что-то сам подписал, не прочитав условия договора мелким шрифтом, то он вроде как сам виноват. В правоохранительные органы на обманщиков жалуются единицы. А если кто-то и обращался, то заинтересовать этим полицию или прокуратуру сложно. По крайней мере, так было раньше, когда, переходя из одного фонд в другой, гражданин не нес никаких потерь. Кроме потраченных времени и нервов.

Но в 2015 году пенсионное законодательство изменилось. Теперь есть два способа смены страховщика – срочный и досрочный. При подаче срочного заявления о переходе в фонд или в ПФР, перевод накопительной пенсии осуществляется в году, следующем за годом, в котором истекает пятилетний срок с года подачи такого заявления. То есть, если заявление было подано в 2015 году, перевод накопительных средств и инвестиционных доходов окончательно будет завершен в 2020 году.

При подаче заявления о досрочном переходе в фонд или в ПФР, переход накопительной пенсии осуществляется в году, следующем за годом подачи такого заявления. Но в этом случае человек остается без инвестиционных доходов за последние пять лет. Если агент обманом заключает такой договор с гражданином, то он с точки зрения закона – мошенник.

АБН направит обращения в адрес прокурора Петербурга Сергея Литвиненко и в отделение Центробанка по Северо-Западу с просьбой проверить деятельность компаний, которые упоминаются в публикации.

Елизавета Белова / АБН