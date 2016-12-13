Журналист Владимир Соловьев раскритиковал работу главы Фрунзенского района

Журналист Владимир Соловьев раскритиковал деятельность главы администрации Фрунзенского района Петербурга Владимира Омельницкого. Соловьев дал оценку работе чиновника во вторник в эфире программы «Вести.ФМ».
Одна из слушательниц, живущая во Фрунзенском районе, отправила во время эфира сообщение с жалобой на работу властей. Женщина рассказала, что живет в маленькой комнате с тремя детьми и не может добиться улучшения жилищных условий.
По ее словам, попасть на прием к Омельницкому очень сложно. Глава района якобы общается с жителями раз в месяц, и в настоящее время записаться к нему можно на февраль.
Соловьев раскритиковал такой подход к работе и предположил, что Омельницкому «пофигу на все». Как считает журналист, «он же такой барин, поэтому с плебсом он будет общаться по записи и только каждую последнюю среду». Соловьев подчеркнул, что такой чиновник должен уйти в отставку.
Добавим, Омельницкий был назначен главой администрации Фрунзенского района в апреле 2013 года. В 2013 году губернатор Георгий Полтавченко объявил чиновнику выговор, так как Омельницкий и его заместитель Олег Фадеенко подделали акты приема капремонта крыш семи домов. До этого он занимал пост главы Василеостровского района.
Реплики
Я уважаю Владимира Соловьева как человека и ведущего, но порой я просто не могу понять, как можно так говорить, как будто он сам проживает на территории Фрунзенского района и знает полностью всю ситуацию? Для начала стоит разобраться во всех аспектах этого дела, в его ли компетенции «улучшать жилищные условия» этой дамы, и так далее. Как понять «ему пофиг на всё» ? Считаю это не профессиональным, так как он прекрасно понимает что он популярный ведущий, и к его мнению прислушиваются, но просто так «гнать» на человека на основании сомнительного заявления одной женщины — это выше моего понимания
Не знаю, район у нас хорошо обустроен, всё чистенько, убрано и красиво. То что может быть нужно немного поработать над внутридворовыми территориями — так это в ведении муниципалов а не главы района. С другой стороны — по всей логике, я могу просто написать Соловьеву про кого угодно, не подкрепляя свои слова ничем, и он скажет про это? По моему это как то странно...
Не согласен тут с Соловьёвым. Похоже вобще на заказуху какую-то. Живу на Бухарестсткой, у нас в народе принято хаять власть, но конкретно к Омельницкому вопросов нет. Сам был недавно у него на приёме, по поводу площадки для отдыха, в Волковском МО, вопрос решился в положительном ключе. Поэтому что что, а тут видно что человек работает.
Как были ямы на дорогах, так и есть.
Как были проститутки на столбах, так и есть.
Детский сад у дома не могут достроить уже 6 лет, скоро сын в школу пойдет.
Уууу, этого товарища еще с Василеостровского района помню.
Довелось как-то в баню сходить с замом одной из управляющих компаний, узнал много нового про сферу ЖКХ, и как там организована работа. Даже предположить не мог о том, какой там нереальный процент отката, а схемы незамысловаты, просто никто разбираться не хочет.
Нафиг нафиг, пусть теперь лучше в Купчино рулит, нам хватило.
Я слышал про 20 процентов. Да они ниче не боятся, наверно дома тоже миллиарды хранит в баулах.
Да по-моему, нормально все в районе, за исключением того, что Салова уже год как закрыто, приходится с утра в пробках по часу толкаться чтобы с района уехать. Мы же не заграницей, дождемся… Вдруг там нано-асфальт, который не развалится за 2 года.
Хреново чистят и дороги пипец не посыпают, у мужа теперь трещина в лодыжке.
Про проституток на столбах это дааа. Такое ощущение, что по улицам он вообще не ездит и не смотрит.