Журналист Владимир Соловьев раскритиковал работу главы Фрунзенского района Он считает, что Омельницкий должен уйти в отставку

Журналист Владимир Соловьев раскритиковал деятельность главы администрации Фрунзенского района Петербурга Владимира Омельницкого. Соловьев дал оценку работе чиновника во вторник в эфире программы «Вести.ФМ».

Одна из слушательниц, живущая во Фрунзенском районе, отправила во время эфира сообщение с жалобой на работу властей. Женщина рассказала, что живет в маленькой комнате с тремя детьми и не может добиться улучшения жилищных условий.

По ее словам, попасть на прием к Омельницкому очень сложно. Глава района якобы общается с жителями раз в месяц, и в настоящее время записаться к нему можно на февраль.

Соловьев раскритиковал такой подход к работе и предположил, что Омельницкому «пофигу на все». Как считает журналист, «он же такой барин, поэтому с плебсом он будет общаться по записи и только каждую последнюю среду». Соловьев подчеркнул, что такой чиновник должен уйти в отставку.

Добавим, Омельницкий был назначен главой администрации Фрунзенского района в апреле 2013 года. В 2013 году губернатор Георгий Полтавченко объявил чиновнику выговор, так как Омельницкий и его заместитель Олег Фадеенко подделали акты приема капремонта крыш семи домов. До этого он занимал пост главы Василеостровского района.